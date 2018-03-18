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В Петербурге выбрали котопрезидента
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Президента республики кошек и котов выбрали в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Организаторы проекта «Республика кошек и котов» из Санкт‐Петербурга организовали и провели выборы кота‐президента. Мероприятие состоялось 17 марта. В качестве наблюдателя был приглашен предсказатель FIFA 2018 — эрмитажный кот Ахилл.
Кандидатами на высокий пост были невский маскарадный кот Лучезар, мейн-кун Хэмингуэй и тойгер Поль Сезанн. Именно последний и стал в итоге победителем. За него было отдано 14 голосов избирателей, пять голосов ушли Лучезару, столько же — Хэмингуэю.
Все кандидаты проявили уважение к конкурентам и проголосовали друг за друга в предвыборной гонке — организаторы проекта.
Предыдущий президент Республики кошек сложил свои полномочия 1 марта. Теперь 18-летний эрмитажный кот Жан Батист Мишель Валлен Деламот будет наслаждаться заслуженным отдыхом в новом доме.
С первыми весенними лучами ко мне пришло понимание, что я могу себе позволить уйти на заслуженный отдых и наслаждаться песнями мартовских кошек на петербургских крышах — «заявил» бывший президент.
Известный российский футболист Александр Кержаков назвал кота Ахилла, живущего в Эрмитаже, самым красивым из всех предсказателей в беседе с корреспондентом «360». Четвероногий оракул готовится к чемпионату мира в России и скоро получит паспорт болельщика.
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