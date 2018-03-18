В Петербурге выбрали котопрезидента

Президента республики кошек и котов выбрали в Петербурге

Организаторы проекта «Республика кошек и котов» из Санкт‐Петербурга организовали и провели выборы кота‐президента. Мероприятие состоялось 17 марта. В качестве наблюдателя был приглашен предсказатель FIFA 2018 — эрмитажный кот Ахилл.

Кандидатами на высокий пост были невский маскарадный кот Лучезар, мейн-кун Хэмингуэй и тойгер Поль Сезанн . Именно последний и стал в итоге победителем. За него было отдано 14 голосов избирателей, пять голосов ушли Лучезару, столько же — Хэмингуэю.

Все кандидаты проявили уважение к конкурентам и проголосовали друг за друга в предвыборной гонке — организаторы проекта.

Предыдущий президент Республики кошек сложил свои полномочия 1 марта. Теперь 18-летний эрмитажный кот Жан Батист Мишель Валлен Деламот будет наслаждаться заслуженным отдыхом в новом доме.

С первыми весенними лучами ко мне пришло понимание, что я могу себе позволить уйти на заслуженный отдых и наслаждаться песнями мартовских кошек на петербургских крышах — «заявил» бывший президент.