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Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»
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Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин считает, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы моментально при условии, что США «ушли на две недели в отпуск».
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Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости в ходе Книжного салона в Париже.
«Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения», — сказал писатель.
По его мнению, США не лучшим образом влияют на ситуацию в Донбассе.
«У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия», — сказал Прилепин.
Он также отметил, что сейчас, в связи с выборами президента на Донбассе «такая тишина, которой не было за четыре года никогда».
«Все-таки я понял, на Украину можно повлиять, какие-то волшебные слова им произнести, чтобы они понимали, что вот сейчас стрелять точно не надо. Мы все знаем, кто их должен произнести» — отметил Прилепин.
 Ещё 6 источников 
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