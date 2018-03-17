Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»

Российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин считает, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы моментально при условии, что США «ушли на две недели в отпуск».

Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости в ходе Книжного салона в Париже.

«Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения», — сказал писатель.

По его мнению, США не лучшим образом влияют на ситуацию в Донбассе.

«У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия», — сказал Прилепин.