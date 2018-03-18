Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах

Самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет проголосовал на выборах

"Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии", — сказал собеседник агентства. В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 137 избирательных участках.

Ранее сообщалось, что, по информации регионального избиркома, 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет смогут принять участие в голосовании на выборах президента России. Всего в списках избирателей республики числится 6446 человек старше 80 лет.

По данным республиканского избиркома, по состоянию на 12.00 мск, явка на выборах в Ингушетии составила 29,1%, что меньше, чем в 2012 году, когда на это же время проголосовали 32,7% избирателей.