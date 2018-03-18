Ещё
Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет проголосовал на выборах 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Самый пожилой житель РФ — 122-летний Аппаз Илиев — принял участие в выборах президента России в воскресенье в Ингушетии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 137 избирательных участках.
"Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что, по информации регионального избиркома, 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет смогут принять участие в голосовании на выборах президента России. Всего в списках избирателей республики числится 6446 человек старше 80 лет.
По данным республиканского избиркома, по состоянию на 12.00 мск, явка на выборах в Ингушетии составила 29,1%, что меньше, чем в 2012 году, когда на это же время проголосовали 32,7% избирателей.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
РИА Новости: последние новости
Крымчане рассказали об атмосфере на выборах президента Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже Прилепин допустил, что напишет новую книгу о событиях в Донбассе
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК сообщил текущую явку на выборах153
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине419
В Подмосковье зарегистрирован вброс бюллетеней537
«Это будет концом Евросоюза»473
У Лондона нашлись доказательства против России394
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение