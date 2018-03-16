Опрос: россияне устали от мороза

Большинство россиян (66 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что устали от холодной погоды.

Респондентам задали такой вопрос: «Вам надоели холода?». Еще 21 проценту опрошенных холод не надоел. Они пояснили, что любят зиму.

Тринадцать процентов участников опроса заявили, что им «все равно».

Всего в опросе приняли участие 5568 человек.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Из-за морозов его также ввели в граничащих с Подмосковьем Тверской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областях. В ночь на 17 марта в Москве и области похолодает до минус 19 градусов.

В центре погоды «Фобос» жителям столицы посоветовали не ждать весны до конца марта.