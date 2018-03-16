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Умер Александр Павловский
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Умер режиссер Александр Павловский 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
Режиссер Александр Павловский ушел из жизни в возрасте 71-го года, сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ в пятницу.
"16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", — говорится в некрологе на сайте.
Александр Павловский — режиссер, художественный руководитель киностудии "Аркадия", главный режиссер муниципального телеканала города Одессы. С 2000 года работал на различных студиях г. Москвы. Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы, в том числе "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "Земский доктор" "Ералаш" и другие. Всего режиссер воплотил в жизнь более 30 проектов.
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