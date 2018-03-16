Путин не дал списать однокласснице

Одноклассница президента РФ Владимира Путина Светлана Потапчук рассказала о том, каким был будущий глава государства в школьные годы. Об этом сообщает шведский таблоид Expressen.

«В седьмом классе он посмотрел фильм под названием «Щит и меч», это была шпионская история. Он хотел стать офицером разведки. Вот почему он решил поступать в нашу школу», — пояснила она. Потапчук (в девичестве Сосина) училась вместе с Путиным в ленинградской школе номер 281, расположенной в Советском переулке. По ее словам, в школе будущего президента называли Володей или «Путей». Потапчук подчеркнула, что он всегда «твердо знал, чего он хочет от жизни».

Женщина отметила, что 9-й и 10-й классы школы номер 281 были специализированными — с уклоном в химию, а Путину «подсказали, что хорошо бы знать языки и разбираться в химии».

«Я это до сих пор помню, хотя прошло 50 лет. Я попросила у него списать домашнее задание, но он сказал «нет». Он был решительным уже тогда. Я сказала: «Не отказывай, у меня столько дел дома». Но он не изменил решение», — рассказала одноклассница президента. Также Потапчук вспомнила, как Путин однажды не дал ей списать.

Она добавила, что Путин был учеником, который всегда делал все домашние задания, и «серьезным молодым человеком», дающим «короткие и острые ответы».

Ранее школьная учительница Путина Вера Гуревич рассказала в документальном фильме Андрея Кондрашова , что Путин был лидером в классе. По ее словам, он «мог драться, если к нему приставали» и мог «дать сдачи».

В 1960-1965 годах Путин учился в школе-восьмилетке номер 193, а после поступил в среднюю школу номер 281 с химическим уклоном на базе Технологического института.