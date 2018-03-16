Почему в России стали часто ломаться самолеты

России за январь 2018 года произошло 45 инцидентов с вертолетами и самолетами. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

За весь прошлый год в РФ без учета Южного и Центрального федерального округов произошло 248 авиаинцидентов.

По данным Life, в основном причинами аварий становились отказы техники: не выпускалось шасси, ломались приборы и возникали проблемы с герметизацией.

Дубай За месяц произошло два авиаинцидента из-за проблем, которые ранее уже приводили к авиакатастрофам. Тридцать первого января, за десять дней до крушения Ан-148 в Подмосковье , командир и второй пилот вылетавшего из Домодедово Boeing 737-800 заметили разницу показаний скорости на своих приборах. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет остался на полосе.

Десятого января при подготовке к рейсу Хабаровск Комсомольск-на-Амуре на L-410 включился бета-режим, после запуска двигателей сработала сигнализация о неисправности в системе управления воздушным винтом правого двигателя. Двигатель выключили, полет на этом лайнере не состоялся.

Из-за не убиравшихся после взлёта шасси пришлось возвращаться рейсам четырех авиакомпаний, затем пилоты Ан-24 обнаружили вытекающее топливо, летевший из Домодедово на кубинский курорт Варадеро Boeing 767 вынужденно сел в Атлантик Сити ( США ) из-за повышенного расхода топлива, а у Ан-148, направлявшегося из Уфы Иркутск , произошел инцидент с перегревом двигателя (в масло попала стружка из поврежденного подшипника).

Как отмечает Life, все эпизоды становятся предметом разбирательств. Пилоты пишут объяснительные, к делу подключается Росавиация , но об эффективности этих мер можно будет сделать выводы только к концу года, сравнив статистику происшествий за 2017-й и 2018 годы.

Опрошенные изданием эксперты заявили о существовании системных проблем в обеспечении безопасности полетов «из-за тотальной экономии авиакомпаний».

«У авиационного персонала очень слабый уровень подготовки — что у лётчиков, что у наземных служб. <…> Проблемы возникают и из-за того, что компании пытаются на всём экономить, лишь бы снизить стоимость лётного часа. Там, где нужно, скажем, десять техников, выходят только шестеро», — подчеркнул Сытник. Бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник назвал ситуацию в гражданской авиации России «удручающей», а состояние авиатехники — «очень плохим».

По его мнению, решить проблему можно, дав «больше воздуха российским авиакомпаниям».