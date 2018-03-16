Овчарка «удочерила» леопарда в Приморье 

Среднеазиатская овчарка Эльза, живущая во зоопарке «Садгород» во Владивостоке, взяла на воспитание леопарда Милашу. Милаше 5 месяцев, она появилась у парочки хищников в прошлом году, но родители Влад и Алёна не проявили к ней интереса. Выкормила леопардессу золотистый ретривер Тэсси. А вот её нынешняя опекунша Эльза прославилась своей дружбой с львицей Астрой. Собаку зоопарк приобрёл прошлой осенью, чтобы она составила компанию двухмесячной львице. Видимо, с тех пор Эльза прониклась добрыми чувствами к большим кошкам, поэтому теперь нежно и бережно общается с маленьким леопардом.