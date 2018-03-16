Пока вы спали: «Нежданчик» от России

Русское оружие: «Горыныч», «Карась» и «Пальмирa»

ВС РФ отогнали разведчиков от границ Лидерами голосования о названиях для новейшего российского оружия на сайте Министерства обороны на данный момент являются «Горыныч», «Карась» и «Пальмирa». «Горынычем» может быть назван боевой лазерный комплекс, «Карасем» — беспилотный подводный аппарат, а «Пальмирой» — крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. В числе лидеров также названия «Нежданчик», «Тишина», «Чебурашка» и «Буревестник». Голосование завершится уже сегодня.

В течение минувших семи дней Вооруженные силы России не допустили нарушений воздушного пространства страны, сообщает газета «Красная звезда». За неделю самолеты Воздушно-космических сил выполнили семь вылетов для перехвата и сопровождения 22 летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ России. Савченко признали изменницей

Украина строит сверхзвуковой беспилотник Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в качестве «изменника родины» внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Авторы украинского сайта полагают, что Савченко является соучастницей подготовки терактов и госпереворота, а также сотрудничала с «пророссийскими террористическими организациями».

Россия гордится референдумом в Крыму Украина создает гиперзвуковую многоразовую космическую систему для запуска спутников, сообщает Popular Mechanics. По словам собеседника издания в ракетно-космической отрасли Украины, небольшие спутники будут доставляться в космос семитонной орбитальной ракетой, которая будет запускаться с 30-тонного гиперзвукового летательного аппарата. Разработку системы, которая предназначена для Саудовской Аравии , ведет конструкторское бюро «Южное».

Россия горда присоединением Крыма в результате референдума 2014 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в ходе заседания ООН заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский

«Для тех, кто не очень хорошо понял, я хочу сказать, что мы гордимся тем, что сделали четыре года назад. Считаем, что это было правильно. Количеством построенных дорог, мостов и теплоэлектростанций счастье, конечно, не измеришь. Всем собравшимся здесь хочу сказать одно: если вы действительно хотите разобраться в том, что происходит в Крыму, вы можете приехать и убедиться в этом своими глазами», — сказал дипломат.