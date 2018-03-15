Умер Александр Кравчук 

В Санкт-Петербурге в возрасте 61 года скончался художник и реставратор Александр Кравчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский союз художников.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
«Это был очень активный художник, великолепный портретист со своей очень принципиальной гражданской позицией в отношении искусства и вообще жизни. Он выставлялся на всех наших выставках, был очень открытым человеком, люди тянулись к нему», — сказал председатель союза Александр Сайков.
Кравчук занимался воссозданием православных храмов. Среди 18 таких объектов — Коневецкий монастырь, Иоанна-Богословский Крыпецкой монастырь под Псковом, собор Покрова Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде, храм Рождества Христова в подмосковном Митино, церковь святой Екатерины Великомученицы в здании Санкт-Петербургской академии художеств.
В 1986 году Кравчук принимал участие в реставрации Рундальского дворца в Латвии, построенного Бартоломео Растрелли в XVIII веке, воссоздавал фрагменты утраченной живописи итальянских художников XVIII века Мартини и Цуки на плафоне большой галереи.
Из живописных работ Кравчука наиболее значимой является портрет Святейшего Патриарха Алексия II. Другая известная работа мастера — картина «А. С. Пушкин на Мойке».