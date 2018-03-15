Ещё
Умер Александр Кравчук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Александр Кравчук 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Wikipedia
В Санкт-Петербурге в возрасте 61 года скончался художник и реставратор Александр Кравчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский союз художников.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
«Это был очень активный художник, великолепный портретист со своей очень принципиальной гражданской позицией в отношении искусства и вообще жизни. Он выставлялся на всех наших выставках, был очень открытым человеком, люди тянулись к нему», — сказал председатель союза Александр Сайков.
Кравчук занимался воссозданием православных храмов. Среди 18 таких объектов — Коневецкий монастырь, Иоанна-Богословский Крыпецкой монастырь под Псковом, собор Покрова Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде, храм Рождества Христова в подмосковном Митино, церковь святой Екатерины Великомученицы в здании Санкт-Петербургской академии художеств.
В 1986 году Кравчук принимал участие в реставрации Рундальского дворца в Латвии, построенного Бартоломео Растрелли в XVIII веке, воссоздавал фрагменты утраченной живописи итальянских художников XVIII века Мартини и Цуки на плафоне большой галереи.
Из живописных работ Кравчука наиболее значимой является портрет Святейшего Патриарха Алексия II. Другая известная работа мастера — картина «А. С. Пушкин на Мойке».
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму291
Мясорубка в Гудаури56
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
В ООН сорвали выступление России192
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение