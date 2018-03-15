Ещё
Россияне рассказали о «лихих 90-х»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне рассказали о «лихих 90-х» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Жмурки"
Большинство россиян (58 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что в эпоху «лихих 90-х» им приходилось сталкиваться с опасностями.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы попадали в опасные ситуации в 90-е годы?». Двадцати шести процентам опрошенных повезло избежать таких инцидентов.
Еще 16 процентов респондентов ответили, что в 90-е они были «совсем маленькими» и ничего не помнят.
Всего в опросе приняли участие 2193 человека.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что в 90-е годы в Санкт-Петербурге перед сном ему приходилось класть ружье рядом с кроватью. Об этом он рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, опубликованного «Россией 1».
Этот эпизод из жизни президента упомянул в том же фильме музыкант, друг Путина Сергей Ролдугин.
«Как-то он [Путин] приехал [на дачу], и у него было ружье с собой. Зашел в спальню к нему, поговорили и, смотрю, он ружье кладет рядом с кроватью. Я говорю: «А это чего ты?». Он говорит: «Ты понимаешь, помочь — не поможет, но так спокойнее», — рассказал Ролдугин, отметив, что рядом с дачей жил один из криминальных авторитетов.
Путин отметил, что истории о «бандитском Петербурге» отчасти надуманные, но ситуация все же «была боевой».
«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — отметил он.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму301
Мясорубка в Гудаури59
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП15
В ООН сорвали выступление России192
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение