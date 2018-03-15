Россияне рассказали о «лихих 90-х»

Большинство россиян (58 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что в эпоху «лихих 90-х» им приходилось сталкиваться с опасностями.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы попадали в опасные ситуации в 90-е годы?». Двадцати шести процентам опрошенных повезло избежать таких инцидентов.

Еще 16 процентов респондентов ответили, что в 90-е они были «совсем маленькими» и ничего не помнят.

Всего в опросе приняли участие 2193 человека.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что в 90-е годы в Санкт-Петербурге перед сном ему приходилось класть ружье рядом с кроватью. Об этом он рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова , опубликованного «Россией 1».

Этот эпизод из жизни президента упомянул в том же фильме музыкант, друг Путина Сергей Ролдугин

«Как-то он [Путин] приехал [на дачу], и у него было ружье с собой. Зашел в спальню к нему, поговорили и, смотрю, он ружье кладет рядом с кроватью. Я говорю: «А это чего ты?». Он говорит: «Ты понимаешь, помочь — не поможет, но так спокойнее», — рассказал Ролдугин, отметив, что рядом с дачей жил один из криминальных авторитетов.

Путин отметил, что истории о «бандитском Петербурге» отчасти надуманные, но ситуация все же «была боевой».