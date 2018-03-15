Пока вы спали: «Крым — это Украина»

«Нервы Украины сдали»

Украина решила покинуть СНГ и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией , так как у нее «сдали нервы». Об этом « Московскому комсомольцу » заявил депутат Госдумы , зампред парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин . По его словам, местные националисты в своей «риторике вражды» были ограничены Договором, отменой коего и «озаботились».

«Бог им в помощь», — пожелал он.

Также Затулин подчеркнул, что из-за ухода Украины Содружество Независимых Государств не потеряет ничего, а самого выхода не случится, так как Украина заинтересована в сохранении отношений со странами СНГ.

Посольство РФ предрекло британцам проблемы

Пресс-служба посольства России в Великобритании сообщила РИА Новости о том, что британцы уже начали сталкиваться с проблемами с получением российских виз. Также дипломаты отметили, что сложности лишь усугубляются из-за того, что сотрудники из Москвы не могут получить визы в Британию и помочь коллегам перераспределить обязанности. В данный момент посольство старается решить проблемы «в рамках существующей кадровой ситуации».

Главная угроза для Порошенко

Манафорт может сесть на три века

Дональда Трампа Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт проведет в тюрьме 305 лет, если будет признан виновным во всем, в чем обвиняется, сообщает CNN . Как заявил каналу судья окружного суда штата Вирджиния Т. С. Эллис, характер обвинений и объем доказательств свидетельствуют о «большой вероятности» того, что Манафорт проведет остаток жизни в тюрьме. Пола Манафорта обвиняют в том числе в отмывании 30 миллионов долларов, неуплате налогов и нарушении закона об иностранных агентах при лоббировании интересов Украины.

Госдеп: «Крым — это Украина»