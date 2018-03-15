«Нервы Украины сдали»
Украина решила покинуть СНГ и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как у нее «сдали нервы». Об этом «Московскому комсомольцу» заявил депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, местные националисты в своей «риторике вражды» были ограничены Договором, отменой коего и «озаботились».
«Бог им в помощь», — пожелал он.
Также Затулин подчеркнул, что из-за ухода Украины Содружество Независимых Государств не потеряет ничего, а самого выхода не случится, так как Украина заинтересована в сохранении отношений со странами СНГ.
Посольство РФ предрекло британцам проблемы
Пресс-служба посольства России в Великобритании сообщила РИА Новости о том, что британцы уже начали сталкиваться с проблемами с получением российских виз. Также дипломаты отметили, что сложности лишь усугубляются из-за того, что сотрудники из Москвы не могут получить визы в Британию и помочь коллегам перераспределить обязанности. В данный момент посольство старается решить проблемы «в рамках существующей кадровой ситуации».
Главная угроза для Порошенко
Главной угрозой для президента Украины Петра Порошенко являются не премьер-министр Владимир Гройсман и не бывший премьер Арсений Яценюк, а украинцы. Об этом в эфире местного канала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. Парламентарий прогнозирует, что граждане Украины будут «гнать» Порошенко до Можайска, так как он виновен в коррупции.
Манафорт может сесть на три века
Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проведет в тюрьме 305 лет, если будет признан виновным во всем, в чем обвиняется, сообщает CNN. Как заявил каналу судья окружного суда штата Вирджиния Т. С. Эллис, характер обвинений и объем доказательств свидетельствуют о «большой вероятности» того, что Манафорт проведет остаток жизни в тюрьме. Пола Манафорта обвиняют в том числе в отмывании 30 миллионов долларов, неуплате налогов и нарушении закона об иностранных агентах при лоббировании интересов Украины.
Госдеп: «Крым — это Украина»
Госдепартамент США прокомментировал выступление президента России Владимира Путина в Крыму. Заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт под названием «Крым — это Украина» опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства. По словам Нойерт, во время «предвыборного митинга» в Крыму Путин повторил «ложные притязания» России на территорию Украины и «признался» в том, что правительство РФ «пренебрегает» международным правом и «не уважает» территориальную целостность других стран. Также она отметила, что в 2014 году жители полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России «под тщательным осмотром вооруженных российских войск».