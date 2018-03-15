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Опасные производства передумали закрывать на время ЧМ-2018
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Опасные производства передумали закрывать на время ЧМ-2018 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российские потенциально опасные производства, которые планировалось остановить на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, смогут продолжить работу при усилении мер безопасности. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, Ростехнадзор сообщил в ответ на запрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что приостановка должна коснуться предприятий, использующих «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». При этом, как отмечает издание, в законе о промбезопасности не уточняется, что имеется в виду под «опасными химическими и биологическими веществами».
В СИБУРе изданию рассказали, что приостанавливать производство не планируют, так как это невозможно «по технологическим и экономическим причинам». На предприятии приняли дополнительные меры безопасности. Другие предприятия также отправляют оперативным штабам по опасным производствам обоснования о невозможности остановки работы.
В «Газпром энергохолдинге» заявили, что уже отправили такие документы и приняли меры усиления безопасности, «Росэнергоатом» направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, такие же письма подготовят по Ростовской и Ленинградской АЭС.
По словам источника «Коммерсанта», близкого к Ростехнадзору, оперативные штабы возглавляют сотрудники ФСБ, у которых «свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное».
Как рассказали газете на одном из химпредприятий Дзержинска, «устно» в Роспотребнадзоре и региональном управлении ФСБ им сказали, что на время ЧМ городские химзаводы будут работать.
«Кажется, все налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять все под козырек», — подчеркнул неназванный собеседник «Коммерсанта».
Еще на одном заводе газете пояснили, что «потенциально опасные» предприятия будут работать, но «под полную личную ответственность руководителей».
Ранее сообщалось, что ФСБ разослала письма предприятиям из регионов ЧМ-2018, предупредив о необходимости остановить работу потенциально опасных производств на время проведения турнира.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
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