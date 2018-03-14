Ещё
Шенгенская виза подорожает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шенгенская виза подорожает больше чем на 50% 

BFM.RU 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз намерен повысить на 20 евро сбор на получение шенгенской визы для граждан стран, не входящих в сообщество. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, передает ТАСС.
По его словам, это решение позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах. Аврамопулос отметил, что несмотря на небольшое увеличение европейские визы будут всё еще дешевле, чем, например, в США или Китае. В настоящее время визовый сбор составляет 35 евро. Еврокомиссар сообщил, что ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран.
«Только в 2016 году шенгенские визы получили более 15 млн человек», — добавил он.
BFM.RU: последние новости
«Новичок» в деле Скрипаля Журналистка из Чебоксар обвинила Говорухина в домогательствах Авиакомпания «Ямал» присвоила самолету имя летчика Филипова
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обвинил Путина в «опасной провокации»183
Мэй дала российским дипломатам неделю243
Стал известен размер наследства Табакова223
Мэй готовится выдворить российских дипломатов
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России56
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
01:07
Мэй готовится выдворить российских дипломатов
В мире
03:21
Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение