Шенгенская виза подорожает больше чем на 50%

Евросоюз намерен повысить на 20 евро сбор на получение шенгенской визы для граждан стран, не входящих в сообщество. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, передает ТАСС.

По его словам, это решение позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах. Аврамопулос отметил, что несмотря на небольшое увеличение европейские визы будут всё еще дешевле, чем, например, в США или Китае. В настоящее время визовый сбор составляет 35 евро. Еврокомиссар сообщил, что ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран.