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В Калининграде установят «Весы любви» для молодоженов
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В Калининграде установят «Весы любви» для молодоженов 

ТАСС 22 часа назад
Фото: РИА Новости
"Весы любви" установят для молодоженов в Калининграде. Авторы идеи надеются, что этот арт-объект станет новым местом для "замочков любви", которые женихи и невесты на свадьбах по традиции вешают на Медовый мост в знак прочности семейных уз, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе горадминистрации.
По оценке директора муниципального управления "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимира Свинцова, на перилах Медового моста через реку Преголя в центральной части города насчитывают более 2 тыс. замков, их общий вес — порядка 2 тонн. Специалист считает, что эта "нагрузка не критическая, но нежелательная для моста".
"Медовый мост, на ограждения которого калининградские молодожены издавна в день свадьбы вешают "замочки любви", подлежит ремонту. Начали с демонтажа "замков любви", несколько тысяч которых сегодня создают дополнительную и весьма существенную нагрузку на мост", — отметили в пресс-службе.
Демонтаж замков уже начали, он займет не один день, сказали в пресс-службе. Срезанные "замки любви" рабочие складывают рядом, на специальной площадке, владельцы могут забрать их на память. Многие сделали это в первый же день.
Как сообщалось ранее, в преддверии ремонта моста "Медовый", мэрия Калининграда предложила калининградцам выбрать альтернативный арт-объект — символ счастливой семейной жизни. Большинство предпочли конструкцию "Весы любви", представленную городской гильдией кузнецов.

"Весы любви" и Медовый мост

Артобъект "Весы любви" напоминает конструкцию моста, выполненную в стиле испанского архитектора Антонио Гауди, известного своими причудливо-фантастическими зданиями. Конструкцию, предложенную гильдией кузнецов, по бокам украсили листьями и плодами каштана — дерева-символа города Калининграда. Венчает конструкцию два объединившихся сердца — символы любви и единения. Наверху, в самом центре, к конструкции подвесили безмен — рычажные часы, а также чашу для хранения замков молодоженов, обрамленную сеткой.
Медовый мост — самый молодой из семи мостов, которые начали строить в бывшем Кенигсберге еще в XIII — XIV веке для связи между частями города. Медовый, построенный в 1882 году, соединяет улицу Октябрьскую и улицу Канта на одноименном острове, где располагается исторический Кафедральный собор. Мост используется преимущественно для пешеходного движения, поскольку проезд частного автотранспорта на остров Иммануила Канта запрещен.
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