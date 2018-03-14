Конкурс «Доброволец России — 2018» изменил формат

Во всероссийском конкурсе для волонтеров стало больше номинаций. Кроме того, для них разработана уникальная программа обучения.

Конкурс «Доброволец России — 2018» претерпел изменения, которые позволят раскрыть потенциал активистов и поддержать перспективные инициативы. Первый этап конкурса стартует 19 марта и продлится до 1 октября. Любой желающий может зарегистрироваться в единой информационной системе добровольцыроссии.рф

С 14 марта по 20 апреля состоится набор в «Акселерацию проектов», организованную Ассоциацией волонтерских центров. Участники получат уникальную возможность улучшить технологию реализации проектов, выслушав мнения экспертов.

Отмечается, что с 2018 года добровольцы разного возраста смогут продемонстрировать собственные проекты, и волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят жюри инициативы, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации «Рожденные помогать», развитие культуры — «Вдохновленные искусством», помощь детям — «У истоков будущего», организацию комфортной городской среды — «Вокруг меня», сохранение исторической памяти и заботу о ветеранах — «Уверенные в будущем», сообщают организаторы на сайте rsvforum.ru.

Известно, что совершеннолетние активисты смогут представить свои проекты в следующих номинациях: «Оберегая сердцем» (здравоохранение), «Смелые сердцем» (защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), «Работая, помогаю» (вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социально значимую деятельность), «Говорит волонтер» (создание позитивного контента в медиа), «Открытая дверь» (программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями).

В отдельных номинациях смогут выиграть те, кто успешно реализовал проекты по вовлечению молодежи в волонтерство, — «Организатор добровольчества», социально ориентированные НКО и юридические лица, работающие с целью развития добровольчества, — «Центр притяжения». Организаторы намерены наградить создателя лучшего проекта по направлению «Серебряное волонтерство», а также вручить специальную награду «Добрый регион».

Всероссийский конкурс «Доброволец России», направленный на развитие и формирование культуры волонтерства в нашей стране, пройдет уже в пятый раз. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», Ассоциация волонтерских центров.