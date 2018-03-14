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«Золотой голос Башкортостана» умер в бассейне
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«Золотой голос Башкортостана» умер в бассейне 

Lenta.ru 1 час назад
В Уфе ушел из жизни известный диктор, народный артист Башкортостана Ахат Муртазин. Как пишет «МК Уфа», у мужчины случился сердечный приступ во время плавания в бассейне местного стадиона «Динамо».
Местное издание mkset.ru со ссылкой на знакомых погибшего сообщает, что первая помощь результатов не дала, Муртазин скончался на месте.
Диктора называли «золотым голосом Башкортостана». Прощание с ним состоится 15 марта в здании Башкирского академического драмтеатра.
Муртазину было 59 лет. Он родился в Учалинском районе Башкортостана, окончил факультет башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета, после чего долго работал на телевидении и радио.
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