Ещё
Неутомимый кролик вместо будильника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неутомимый кролик вместо будильника 

Рамблер 14 марта 2018
Кроликов нередко заводят в качестве домашних питомцев. Очаровательные малыши с мягкой шерстью становятся настоящими любимцами. У этой супружеской пары живут два кролика. По словам владельцев, это воспитанные и деликатные животные, поэтому они не обитают в клетках, а свободно разгуливают по дому. Накануне вечером кролики прекрасно себя вели, поэтому супруги решили оставить их на ночь в спальне в надежде, что питомцы утром тихонько проснутся и прижмутся к ногам, согревая их. Но что-то не сработало в этой умиротворяющей схеме — утром один из кроликов повёл себя совсем иначе.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля316
Джонсон отказался жать руку послу России223
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе38
Порошенко предложили заткнуться в ответ63
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение