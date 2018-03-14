Неутомимый кролик вместо будильника

Кроликов нередко заводят в качестве домашних питомцев. Очаровательные малыши с мягкой шерстью становятся настоящими любимцами. У этой супружеской пары живут два кролика. По словам владельцев, это воспитанные и деликатные животные, поэтому они не обитают в клетках, а свободно разгуливают по дому. Накануне вечером кролики прекрасно себя вели, поэтому супруги решили оставить их на ночь в спальне в надежде, что питомцы утром тихонько проснутся и прижмутся к ногам, согревая их. Но что-то не сработало в этой умиротворяющей схеме — утром один из кроликов повёл себя совсем иначе.