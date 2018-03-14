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В Петербурге запустят программу велошеринга
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В Петербурге появится прокат велосипедов, аналогичный каршерингу 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Система велошеринга заработает в этом году в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, она будет аналогична каршерингу — коллективному использованию автомобилей.
"В этом году мы планируем привести на рынок Санкт-Петербурга совершенно новый вид велопроката — это прокат, схожий с "Делимобилем" (каршеринговая компания — прим. ТАСС)", — сказал Харлашкин, выступая на коллегии комитета.
Он добавил, что основное отличие новой системы проката велосипедов от уже имеющейся в городе состоит в том, что пользователь сможет оставить велосипед в любом удобном месте, а не на специальной стоянке. Все прокатные велосипеды оснасьят датчиками системы навигации, и пользователи смогут найти свободный транспорт с помощью специального приложения на смартфоне.
"Скажем так, заинтересованное лицо просто находит на смартфоне свободный велосипед, берет, едет и оставляет его. Я считаю, очень удобно, планируем довести [количество прокатных велосипедов] до 5 тыс. ", — сказал глава комитета.
Велопрокат с парковками у станций метро и в местах массового пребывания людей, по данным комитета, появился в Петербурге в июле 2014 года. Ежегодно жители и гости города совершают на прокатных велосипедах около 200 тыс. поездок. Сейчас в городе работают более 100 пунктов проката велосипедов.
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