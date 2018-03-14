Ещё
«Экстремально опасную» магнитную бурю почувствуют все
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Экстремально опасную» магнитную бурю почувствуют все 

Рамблер 58 минут назад
Фото: flickr.com
Сегодня на планету обрушится сильнейшая с начала года магнитная буря, сообщает РЕН ТВ.
Как прогнозируют ученые, в течение ближайших нескольких часов на Солнце произойдет мощная и «экстремально опасная» вспышка, последствия которой почувствуют даже те, кто не верит в метеозависимость: у многих землян начнутся головная боль и перепады артериального давления.
Кроме того, сила энергетического заряда от вспышки может оказаться столь сильна, что это выведет из строя электрические приборы и даже спутниковую систему навигации (GPS).
Более того, специалисты предупреждают, что завтра подобное может повториться, так как на Солнце вновь произойдет вспышка.
В сентябре 2017 года на Земле была зафиксирована одна из самых сильных за историю наблюдений магнитных бурь. Она произошла из-за четырех мощнейших вспышек на Солнце.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «США открывают ящик Пандоры»57
Россия и США оказались на грани боевых действий481
Истек срок ультиматума к России545
Запад изменил мнение о роли РФ в крушении MH17469
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России25
Видео
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире
01:11
Москва покроется ледяной корой
Новости Москвы Общество
00:25
Евгений Осин замерзает в своей квартире
Шоу-бизнес
02:04
Опубликовано видео схватки военных и НЛО
Наука Оружие
04:05
Видео с огромным НЛО над Бостоном взорвало интернет
Технологии Наука и техника
01:30
Взорвавшийся автомобиль в Челябинске попал на видео
Происшествия
00:20
Сорванцы выжили, попав под колеса грузовика
Происшествия ДТП
01:50
Наследника «Сатаны» показали вблизи
Оружие
06:32
Путин назвал беду России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение