«Экстремально опасную» магнитную бурю почувствуют все

Сегодня на планету обрушится сильнейшая с начала года магнитная буря, сообщает РЕН ТВ.

Как прогнозируют ученые, в течение ближайших нескольких часов на Солнце произойдет мощная и «экстремально опасная» вспышка, последствия которой почувствуют даже те, кто не верит в метеозависимость: у многих землян начнутся головная боль и перепады артериального давления.

Кроме того, сила энергетического заряда от вспышки может оказаться столь сильна, что это выведет из строя электрические приборы и даже спутниковую систему навигации (GPS).

Более того, специалисты предупреждают, что завтра подобное может повториться, так как на Солнце вновь произойдет вспышка.

В сентябре 2017 года на Земле была зафиксирована одна из самых сильных за историю наблюдений магнитных бурь. Она произошла из-за четырех мощнейших вспышек на Солнце.