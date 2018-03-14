Названы лучшие малые города России для отдыха

Названы лучшие малые города России для летнего отдыха

Российский сервис бронирования жилья назвал популярные у туристов малые города России для путешествий летом 2018 года.

В рейтинг вошли населенные пункты с численностью жителей меньше 15 тысяч человек, в которых бронировали отдых на пять ночей и больше. Оценка производилась по так называемым ранним броням отелей, квартир и домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Олонец — одно из древнейших поселений Карелии. Обнаруженные здесь стоянки людей датированы вторым тысячелетием до нашей эры. Город сохранил планировку XVIII века, в нем и окрестных деревнях остались старинные деревянные храмы и часовни.