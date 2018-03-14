Названы лучшие малые города России для отдыха

Российский сервис бронирования жилья назвал популярные у туристов малые города России для путешествий летом 2018 года.
В рейтинг вошли населенные пункты с численностью жителей меньше 15 тысяч человек, в которых бронировали отдых на пять ночей и больше. Оценка производилась по так называемым ранним броням отелей, квартир и домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.
В итоге в пятерку самых популярных у туристов малых городов вошли Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области, Кашин в Тверской области, Камское Устье в Татарстане и Умба в Мурманской области. Правда, дешевым отдых в них не назовешь — сутки в Мышкине обойдутся в среднем в 5600 рублей, в Кашине — в 7500. В Олонце жизнь туриста дешевле — в среднем 3200 рублей в сутки.
Олонец — одно из древнейших поселений Карелии. Обнаруженные здесь стоянки людей датированы вторым тысячелетием до нашей эры. Город сохранил планировку XVIII века, в нем и окрестных деревнях остались старинные деревянные храмы и часовни.
Расположенный на берегу Волги Мышкин с населением менее шести тысяч человек ежегодно принимает до 140 тысяч туристов. Город входит в "Золотое кольцо России", здесь есть "Мышкины палаты" музеи Мыши, уникальной техники, "водочного короля" Петра Смирнова и другие интереснейшие экспозиции.