Кот-предсказатель получит паспорт болельщика 

Сотрудники Эрмитажа решили, что коту-предсказателю Ахиллу требуется слегка похудеть. Чтобы сбросить 800 г, он каждый день посещает особый клуб для животных. К сожалению, на беговое колесо Ахилл заходит только в том случае, когда его приманивают едой, так что пока результат тренировок не слишком заметен. А перед чемпионатом мира по футболу Ахилл получил паспорт болельщика, который станет официальным приглашением на ФИФА-2018. Эрмитажная знаменитость имеет две особенности — он не слышит, а его хвост имеет закорючку. Сотрудники музея считают, что у кота развита интуиция, которая и помогла ему предсказать результаты игр на Кубке конфедераций в прошлом году.