«Ямал» назвал самолет именем погибшего в Сирии летчика

«Ямал» присвоил одному из самолетов имя погибшего в Сирии летчика Филипова

"Воздушному судну "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания", — говорится в сообщении. Авиакомпания "Ямал" присвоила одному из своих самолетов Sukhoi Superjet 100 имя майора ВКС Романа Филипова , погибшего в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает в среду пресс-служба авиакомпании. Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года, после того, как его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой. Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.