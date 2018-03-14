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«Ямал» назвал самолет именем погибшего в Сирии летчика
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«Ямал» присвоил одному из самолетов имя погибшего в Сирии летчика Филипова 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Ямал" присвоила одному из своих самолетов Sukhoi Superjet 100 имя майора ВКС Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает в среду пресс-служба авиакомпании.
"Воздушному судну "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания", — говорится в сообщении.
Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года, после того, как его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.
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