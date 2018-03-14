Ещё
Пока вы спали: «США открывают ящик Пандоры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: «США открывают ящик Пандоры» 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ExoNews

Украине посоветовали дефолт

Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что дефолт является для Украины гораздо лучшим решением, чем продолжение нынешней долговой политики, сообщает РИА Новости Украина. По словам Степанюка, в феврале украинский госдолг составлял более двух триллионов гривен, а долговая политика местных властей проводилась не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг. В связи с этим эксперт призвал или изменить политику, или объявить дефолт.

ФСБ ликвидировала снабженцев ИГ

ФСБ и МВД обезвредили этническую группу, которая организовала канал переправки боевиков запрещенного в России «Исламского государства» в Сирию и Ирак, а также легализовывала в РФ нелегальных мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности. Итогом спецоперации ведомств стало задержание 60 иностранцев и приостановка деятельности трех лабораторий по изготовлению поддельных документов.

«Нафтогаз» рассказал о «хитром» «Газпроме»

«Газпром» поднимет цену на газ для Европы после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». О своей уверенности в этом заявил в интервью «Укринформ» председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. По его словам, вскоре другие поставщики газа отвернутся от Европы, поняв, что в поставках нет смысла, так как «Газпром» в любой момент готов на краткосрочный демпинг. Именно тогда, полагает Коболев, российская корпорация и начнет повышать цену на свой газ (https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2420826-posle-dostrojki-nord-stream-2-gaz-dla-evropy-podorozaet-kobolev.html).
Моуринью осудили за связи с Россией
Британский парламентарий Крис Брайант заявил, что главный тренер местной футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет получать «кровавые деньги» прямиком из государственного бюджета России, сообщает Independent. Таким образом Брайант отреагировал на новость о том, что Моуринью станет экспертом российского телеканала RT на время Чемпионата мира 2018 года.

«США открывают ящик Пандоры»

Зампред правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в соцсети Twitter заявление президента США Дональда Трампа о возможном создании Америкой нового вида вооруженных сил — космических войск.
«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — считает он.
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истек срок ультиматума к России315
Россия и США оказались на грани боевых действий328
Запад изменил мнение о роли РФ в крушении MH17450
Порошенко обратился к G7 с призывом по РФ168
Умер Стивен Хокинг
Видео
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире
04:30
Москва покроется ледяной корой
Новости Москвы Общество
00:20
Сорванцы выжили, попав под колеса грузовика
Происшествия ДТП
01:50
Наследника «Сатаны» показали вблизи
Оружие
06:32
Путин назвал беду России
Политика
00:56
Во взорвавшемся доме в Петербурге проживал террорист
Происшествия
07:22
Явлинский предложил новую нацидею России
Политика
08:22
Раскрыта главная причина увольнения Тиллерсона
В мире
03:12
Кот-предсказатель получит паспорт болельщика
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение