Пока вы спали: «США открывают ящик Пандоры»

Украине посоветовали дефолт

ФСБ ликвидировала снабженцев ИГ Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что дефолт является для Украины гораздо лучшим решением, чем продолжение нынешней долговой политики, сообщает РИА Новости Украина. По словам Степанюка, в феврале украинский госдолг составлял более двух триллионов гривен, а долговая политика местных властей проводилась не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг. В связи с этим эксперт призвал или изменить политику, или объявить дефолт.

ФСБ и МВД обезвредили этническую группу, которая организовала канал переправки боевиков запрещенного в России «Исламского государства» в Сирию и Ирак, а также легализовывала в РФ нелегальных мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности. Итогом спецоперации ведомств стало задержание 60 иностранцев и приостановка деятельности трех лабораторий по изготовлению поддельных документов.

«Нафтогаз» рассказал о «хитром» «Газпроме»

«Газпром» поднимет цену на газ для Европы после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». О своей уверенности в этом заявил в интервью «Укринформ» председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев . По его словам, вскоре другие поставщики газа отвернутся от Европы, поняв, что в поставках нет смысла, так как «Газпром» в любой момент готов на краткосрочный демпинг. Именно тогда, полагает Коболев, российская корпорация и начнет повышать цену на свой газ (https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2420826-posle-dostrojki-nord-stream-2-gaz-dla-evropy-podorozaet-kobolev.html).

Моуринью осудили за связи с Россией

Британский парламентарий Крис Брайант заявил, что главный тренер местной футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет получать «кровавые деньги» прямиком из государственного бюджета России, сообщает Independent. Таким образом Брайант отреагировал на новость о том, что Моуринью станет экспертом российского телеканала RT на время Чемпионата мира 2018 года.

«США открывают ящик Пандоры»

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — считает он.