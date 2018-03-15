В Москве ожидается резкое похолодание

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Будет облачно, временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 — минус 3, по области 0 — минус 5. К вечеру существенно похолодает", — сказал собеседник агентства. Снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает жителей столичного региона в четверг, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Юго-западный ветер сменится во второй половине дня на северо-западный и усилится до 7-12 метров в секунду, вечером в порывах ветер будет достигать 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление постепенно растет и составит 741 миллиметр ртутного столба.