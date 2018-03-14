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В Совфеде опровергли повышение пенсионного возраста
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В Совфеде опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста в России 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что повышение пенсионного возраста ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не обсуждается, такого законопроекта нет. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Никаких указаний на этот счет не было, президент России в своем послании такого не говорил", — сказал Рязанский.
По его словам, "ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет".
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что он категорически против повышения пенсионного возраста.
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