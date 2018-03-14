В Совфеде опровергли повышение пенсионного возраста

В Совфеде опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что повышение пенсионного возраста ни в правительстве, ни в Госдуме , ни в Совете Федерации не обсуждается, такого законопроекта нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Никаких указаний на этот счет не было, президент России в своем послании такого не говорил", — сказал Рязанский.

По его словам, "ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет".