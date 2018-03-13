Туристка из России родила на пляже в Египте

Женщину, рожающую в море в курортном городе Дахаб , сфотографировали из окна соседних апартаментов. На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.

страница Hadia Hosny El Said в Facebook

Запечатлевшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. Она отметила, что отец россиянки — акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

Запись со снимками набрала три тысячи лайков и две тысячи репостов.