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Туристка из России родила на пляже в Египте
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Туристка из России родила на пляже в Египте 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: страница Hadia Hosny El Said в Facebook
Женщину, рожающую в море в курортном городе Дахаб, сфотографировали из окна соседних апартаментов. На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.
страница Hadia Hosny El Said в Facebook
Запечатлевшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. Она отметила, что отец россиянки — акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.
Запись со снимками набрала три тысячи лайков и две тысячи репостов.
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