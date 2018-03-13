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Названо число «зайцев» в бестурникетном транспорте
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До 5% «зайцев» выявлено с начала года в бестурникетном транспорте Москвы 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Количество "зайцев", которые осуществляют поездки в городском наземном транспорте Москвы без турникетов с 1 января текущего года, не превысило 5%. Москвичи с пониманием отнеслись к отмене турникетов и соблюдают дисциплину оплаты проезда, сообщил во вторник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства.
"Решение об отмене турникетов в трамваях и автобусах большой вместимости с января текущего года уже позволило экономить москвичам почти 15 минут времени в пути. Без турникетов работают 76 автобусных маршрутов и 18 трамвайных, на этих маршрутах с начала года уже осуществлено почти 40 млн поездок. Процент "зайцев" там не превышает 5%. Москвичи с понимаем отнеслись к новым возможностям", — сказал он.
Он напомнил, что городские власти с 1 января убрали часть турникетов в общественном рейсовом транспорте. Это коснулось трамваев новой модели "Витязь" и автобусов большой вместимости. В бестурникетном режиме также работает ряд трамвайных маршрутов, проходящих на северо-западе и северо-востоке столицы.
Турникеты демонтировали на популярных маршрутах, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. На этих направлениях работают автобусы особо большого класса, каждый из которых вмещает около 140 пассажиров. Вместе с тем, там был усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов.
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