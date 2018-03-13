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Синоптики спрогнозировали позднюю весну
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Синоптики спрогнозировали позднюю весну 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Гидрометцентре сообщили, что в столицу в ближайшее время снова придут морозы.
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в ближайшее время весны в Москве ждать не стоит.
«Погода в течение этой недели будет самая разнообразная. 14 марта ожидается теплая погода, днем 0 — +2, что примерно соответствует норме. Но начнет усиливаться ветер — предвестник фронтального раздела, — и будут выпадать небольшие осадки. А уже 15 марта из-за мощного циклона, в тылу которого будет находиться фронтальный раздел, начнутся интенсивные осадки. По нашим расчетам выпадет до 9 м снега, что для марта много. Ветер усилится до 15 м/с.
После того, как циклон переместится на северо-восток, начнется похолодание. Уже 16 марта температура понизится — ночью и днем будет около -10 градусов. 17 и 18 марта, в выходные, в Московский регион придут настоящие зимние морозы. Ночью -17 — -22, а таких морозов не было даже в декабре. Однако днем температура будет существенно выше. Это связано с тем, что облачности будет немного, солнце будет прогревать воздух, и температура буде от -5 до -10 градусов, — сообщил Вильфанд.
Он отметил, что в начале следующей недели начнется постепенное потепление, но весны метеорологи не обещают. По словам Вильфанда, в течение ближайших 5-7 дней весны не предвидится — температура через 0 устойчиво не будет переходить.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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