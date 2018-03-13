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Приток воды в Байкал может оказаться ниже нормы на 30%
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Приток воды в Байкал после таяния снега может оказаться ниже нормы на 30% 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Байкал после таяния снегов, по предварительным прогнозам, может недополучить 30% воды, сообщил во вторник на пресс-конференции врио руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
"В Сибири приток воды в Красноярское, Колымское, Зейское водохранилища ожидается от 45% больше нормы. На 30% меньше воды притечет в озеро Байкал", — сказал Никаноров.
При этом, по его словам, последние данные из Бурятии дают надежду, что этот предварительный прогноз может быть скорректирован на более оптимистичный.
"Я сегодня от коллег из Бурятии получил информацию, что в районе Селенги в последние дни образовались большие снегозапасы. Это хорошо. Я надеюсь, что это каким-то образом исправит ситуацию", — сказал Никаноров.
Снегозапасы в бассейне озера оцениваются в 130% от нормы, что на 15% больше, чем в прошлом году в этот же период. Уровень самого озера на 10 марта был 455,79 м по тихоокеанской отметке, то есть примерно на 20 см меньше предельного минимального значения, определенного законодательно.
Тем не менее, несмотря на все усилия, компенсировать падение уровня Байкала вряд ли получится быстро, отметили в Росводресурсах. По оценке ведомства, сбрасывать меньше воды из водохранилищ Ангарско-Енисейский каскада сейчас нельзя, так как это понизит уровень Ангары, к которому привязана промышленность и водозаборы городов, расположенных на реке.
"В условиях сохраняющегося маловодья на озере Байкал и в реке Ангара все гидроузлы Ангарского каскада с 2017 года работают с минимальными санитарными расходами. Был выведен тот минимум, при котором (города) будут обеспечены стабильно водой: 1300 кубометров в секунду в летний период, и 1250 кубометров в секунду в осенне-зимний период (при условии, что Ангара будет замерзшей)", — сказал Никаноров.
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