Россияне разошлись в оценках личности Сталина

Сорок процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали Иосифа Сталина «скорее положительной» исторической фигурой.

Респондентам задали такой вопрос: «Сталин — положительная или отрицательная историческая фигура?». Тридцать восемь процентов опрошенных заявили, что на этот вопрос «нельзя ответить однозначно».

Двадцать два процента участников опроса сказали, что Сталин — «скорее отрицательная» фигура.

Всего в опросе приняли участие 19107 человек.

Летом прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди 1200 совершеннолетних россиян, по итогам которого 62 процента респондентов оказались сторонниками установки в публичных местах досок, бюстов и картин, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина.

57 процентов из них назвали Сталина частью истории страны, о которой должны знать дети, 18 процентов отметили, что благодаря Сталину СССР победил фашистскую Германию , девять процентов считают, что он сделал много хорошего для страны, а восемь процентов — что он «сделал страну великой».