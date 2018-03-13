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Россияне разошлись в оценках личности Сталина
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Россияне разошлись в оценках личности Сталина 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Сорок процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали Иосифа Сталина «скорее положительной» исторической фигурой.
Респондентам задали такой вопрос: «Сталин — положительная или отрицательная историческая фигура?». Тридцать восемь процентов опрошенных заявили, что на этот вопрос «нельзя ответить однозначно».
Двадцать два процента участников опроса сказали, что Сталин — «скорее отрицательная» фигура.
Всего в опросе приняли участие 19107 человек.
Летом прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди 1200 совершеннолетних россиян, по итогам которого 62 процента респондентов оказались сторонниками установки в публичных местах досок, бюстов и картин, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина.
57 процентов из них назвали Сталина частью истории страны, о которой должны знать дети, 18 процентов отметили, что благодаря Сталину СССР победил фашистскую Германию, девять процентов считают, что он сделал много хорошего для страны, а восемь процентов — что он «сделал страну великой».
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов тогда заявил, что в последние годы негатив в отношении фигуры Сталина ослабевает.
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