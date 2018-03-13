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Квартиру убитой студентом девушки решили сдать
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Квартиру убитой студентом девушки решили сдать 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
На одном из сайтов по продаже и аренде недвижимости появилось объявление о сдаче квартиры, «очень похожей на ту», где студент МГТУ имени Баумана убил свою бывшую девушку. Об этом сообщает Life.
По данным «Ленты.ру», жилье описывалось как «отличное предложение»: «теплая и уютная квартира» общей площадью в 45 квадратных метров с «хорошим косметическим ремонтом». Стоимость аренды — 48 тысяч рублей в месяц.
«Лента.ру» отмечает, что после появления информации в СМИ объявление было снято.
В январе этого года в Москве студент МГТУ имени Баумана изнасиловал и убил свою бывшую девушку, студентку ВШЭ и покончил с собой. Сам молодой человек в прощальном письме заявил, что совершил преступление из-за «неразделенной любви» и ревности (девушка якобы проявляла симпатию к его другу).
Студент выложил пост с рассказом об убийстве подруги вечером 22 января. Через три часа один из его друзей увидел пост и поехал к нему домой. Когда ему никто не открыл дверь, молодой человек позвонил в экстренные службы. В МВД также обратился один из подписчиков студента. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тела молодого человека и девушки.
СМИ писали, что студенты вскладчину снимали квартиру на улице Казакова в Басманном районе города.
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