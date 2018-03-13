Работников столичного автосалона поставили к стене

В московский автосалон «ЦентрАвто-М» наведались полицейские. Клиенты салона многократно жаловались на искаженную информацию о ценах и наличии машин на сайте. При личных визитах посетители сталкивались с завышением стоимости и предложениями оформить кредиты под очень высокий процент. Полицейские подозревают сотрудников компании в мошенничестве. Предполагается, что мошенническим путём они получили с клиентов более 50 миллионов рублей при оформлении кредитных договоров. Одна из сотрудниц, в обязанности которой входил приём входящих звонков, сообщила, что пока сама не понимает, чем занимается.