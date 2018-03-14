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Россиян предупредили об аномальных морозах
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Синоптики предупредили жителей Центральной России о 25-градусных морозах 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде и резком понижении температуры воздуха до 20-25 градусов мороза, которые ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Центральной России, сообщают в среду региональные управления МЧС.
"15 марта в Ивановской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Ночью 16 марта ожидается понижение температуры до минус 18 градусов. 17-18 марта ночные температуры понизятся до минус 20-25 градусов", — сообщает управление МЧС по региону.
Экстренное предупреждение разместили и спасатели соседней Ярославской области, где в ближайшую ночь ожидается сильный снегопад. По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки по области сохранится юго-западный ветер с порывами 12-17 м/с, местами гололед и ледяной дождь.
Снег и мокрый снег при температуре воздуха до минус семи градусов ожидается в Брянской, Орловской, Смоленской и Калужской областях. Спасатели предупреждают о гололедице, возможных заносах на дорогах и налипании мокрого снега на провода и деревья.
Спасатели рекомендуют жителям регионов в подобных погодных условиях быть осторожными при ходьбе на улице, плотно закрывать окна в домах, не находиться вблизи широкоформатных конструкций и деревьев и по возможности вообще оставаться дома.
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