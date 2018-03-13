«Сожалею, что я вас всех не расстрелял»

80 лет назад в ходе Третьего московского процесса были вынесены смертные приговоры бывшему начальнику НКВД Генриху Ягоде и другим советским деятелям. За что осудили более 20 человек и какие показания они дали в суде, рассказывает «Газета.Ru»

В 1936—1938 годах состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими деятелями Всесоюзной коммунистической партии большевиков, которые были в 20-30-е годы связаны с троцкистской или правой оппозицией. Обвиняемым инкриминировалось сотрудничество с западными разведками с целью убийства Сталина и других советских лидеров, уничтожения СССР и восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях экономики с той же целью. За рубежом они были названы «Московскими процессами».

Первый из них, процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», состоялся в августе 1936 года. Основными обвиняемыми были Григорий Зиновьев Лев Каменев . Они и их сторонники обвинялись в организации террористического центра для совершения убийства руководителей ВКП (б) и Советского правительства, убийстве Кирова и подготовке убийства Сталина. По итогам процесса все подсудимые были расстреляны.

Второй процесс, процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра», состоялся в январе 1937 года. 17 человек получили обвинения в сговоре с другими государствами с целью развала СССР, шпионаже в пользу этих государств, диверсиях на предприятиях и в железнодорожном транспорте и в подготовке террористических актов против советского правительства. Большинство из них также было расстреляно, четверо получили длительные тюремные сроки.

Третий московский процесс, процесс антисоветского «право-троцкистского блока», начался 2 марта 1938 года.

Дело слушалось в Военной коллегии Верховного суда СССР. В качестве главных обвиняемых в деле фигурировали представители «правой оппозиции» Алексей Рыков Николай Бухарин , бывшие троцкисты Николай Крестинский и Христиан Раковский, а также бывший глава НКВД и нарком связи СССР Генрих Ягода. Всего обвинения были выдвинуты 21 человеку.

Во время обыска квартиры, дачи и кладовых Ягоды, помимо троцкистской литературы и сплющенных пуль, которыми были убиты Зиновьев и Каменев, были найдены также более 1000 бутылок вина, огромное количество предметов мужской и женской одежды, фильмы, открытки, фотографии порнографического характера (почти 4000) и резиновый половой член. Часть находок забрал себе Ежов, новый глава НКВД — они были найдены во время обыска при его аресте в 1939 году.

Бухарин, Рыков и еще один фигурант дела, Михаил Томский, обратились к Сталину с категорическим отрицанием обвинений против них и просили разобраться в клевете, но их просьбы не были удовлетворены. Томский не выдержал развернувшейся травли и покнчил с собой, оставив адресованную Сталину предсмертную записку:

«Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба — не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ними не входил, никаких заговоров против партии я не делал».

В ходе многочисленных допросов были получены признания большинства подсудимых в совершенных преступлениях. Ягода сознался в убийстве Максима Пешкова по личным мотивам — из-за влюбленности в его жену. Но на обвинение в шпионаже он ответил: «Нет, в этом я не признаю себя виновным.

Если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки».

Во время слушания государственный обвинитель Вышинский обратился к Ягоде со словами:

«Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?».

На что Ягода ответил:

«Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

Все обвиняемые, кроме троих, были приговорены к расстрелу. Заключенные, однако, тоже были расстреляны спустя несколько лет вместе с другими политзаключенными при приближении немецких войск.

Приговор был вынесен на рассвете 13 марта 1938 года. 15 марта он был приведен в исполнение. Ягода пытался спастись, написав прошение о помиловании: «Вина моя перед Родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь». Но Центральный исполнительный комитет СССР отклонил прошение.

Часть осужденных была реабилитирована в 1963 году, после XXII съезда КПСС , большинство — только в 1988 году.

«Изучение материалов дела дает основание сделать вывод, что некоторые протоколы допросов, в том числе допросов на очных ставках, фальсифицировались; к делу приобщались заранее составленные протоколы допросов с «признанием» обвиняемыми своей вины. Самооговор же достигался путем обмана, шантажа, психического и физического насилия… В связи с грубыми нарушениями закона на предварительном следствии и в процессе судебного разбирательства показания обвиняемых не могут быть положены в основу вывода об их виновности. Других же достоверных доказательств совершения ими особо опасных государственных преступлений в деле не содержится», — отмечалось в заключении пленума Верховного суда СССР.

Ягода же был признан не подлежащим реабилитации.