Путин назвал Табакова поистине народным любимцем

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Табакова , скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни. Глава государства назвал Олега Табакова выдающимся режиссером и актером, поистине народным артистом, передает ТАСС

Как говорится в соболезновании Путина, опубликованном на сайте Кремля, "Олег Павлович Табаков был выдающимся актером и режиссером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем".

"Его уход — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", — отметил глава государства. Президент отметил, что Табаков "работал всегда вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников".

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Покинув родной город, в 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ и стал актером.

Несколько лет Табаков играл на сцене "Современника", а после ухода Олега Ефремова во МХАТ он стал директором этого театра.

Табаков создал и собственный театр — "Табакерка", занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил Московским художественным театром имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.