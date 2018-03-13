Названы самые конфликтные регионы России

Самые конфликтные регионы России

«ФедералПресс» при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов осуществляет разнообразные исследования социально-политической и экономической ситуации в регионах РФ

Одним из значимых информационных продуктов является ежеквартальная «Карта социально-политических конфликтов в федеральных округах России».

Карта конфликтов формируется на основе ежедневного мониторинга федеральной и региональной информационной повестки России на наличие социально-политических и экономических конфликтов, а также на основе экспертного опроса.

Рейтинг учитывает количество конфликтов, их качество, а также общую оценку социально-политической ситуации и количество населения в каждом регионе. Конфликты распределены по сторонам конфликта и типам. Кроме этого, отдельно выделена протестная активность.

Ниже представляем самые конфликтные регионы России во второй половине 2017 года. Краснодарский край

«Красную группу» в III и IV кварталах возглавляет Краснодарский край.

Помимо многочисленных митингов дольщиков (в частности, ЖК «Территория счастья», «Анит-Сити», «Черкасский», «Rich House», «Белые паруса»), кубанские фермеры, чьи земли «захватил» крупный агрохолдинг, продолжали взывать к помощи президента.

Кроме того, точкой конфликта был Сочи — здесь разом уволили 65 водителей общественного транспорта ради прибыли, а сотрудники «Сочиводоканала» писали Путину письмо с жалобой на городскую власть.

На прибрежных территориях в целом было неспокойно: вице-мэра Анапы был заподозрен в превышении полномочий в связи с застройкой пляжей, а жители Геленджика перекрывали федеральную трассу с гробами, чтобы не снесли их дома.

Серьезным конфликтом, вышедшим на федеральный уровень, стала свадьба дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой за 2 млн долларов. Эта история приобрела оборот в четвертом квартале, когда все пытались разобраться в подлинности диплома Хахалевой.

Еще одной серьезной темой стала перестрелка в ресторане в Армавире , в которой погиб офицер Росгвардии, а также отзыв Центробанком лицензии у краснодарского банка «Новопокровский».

Досталось и главам районов: ушел в отставку глава администрации Туапсе Александр Чехов , который был задержан в аэропорту с пакетом с 2 млн рублей (чиновник объяснил как «подарок друга к дню рождения»); с должности ушли и главы Темрюкского района Александр Войтов и Лабинского района Александр Садчиков, подследственный по уголовному делу о превышении полномочий.

Декабрь завершился под большой скандал, связанный с увольнением сочинской учительницы Елены Носовой, опубликовавшей видео о плачевном состоянии учебного кабинета в школе. Дагестан

В III квартале на втором месте оказался Дагестан, который кварталом ранее занимал первую строчку.

В конце сентября глава республики Рамзан Абдулатипов написал заявление об отставке, а чуть ранее прокуратура настаивала на отстранении от должности вице-премьера правительства.

При этом на чиновников Минобра Минстроя было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за похищение 88 млн рублей из средств, выделенных бюджетом на строительство школы в Каспийске

Регион выделился протестами жителей Самура против строительства водозаборных сооружений, конфликтом маршрутчиков Кизляра и властей города, который привел к блокированию автостанции, а также тем, что ректор педуниверситета Магомед Абдулаев выплатил 23 млн рублей матпомощи своим замам из фонда студенческих стипендий Нижегородская область

В «красной группе» в III квартале оказалась Нижегородская область. Самым главным стала отставка Путиным губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначение врио Глеба Никитина

Кроме того, строители станции метро «Стрелка» объявляли забастовку, горожане выходили на пикет из-за действия коммунальщиков, перевозчики жаловались в УФАС по поводу конкурсов на новые маршруты, СК заподозрил экс-мэра Дзержинска в краже потолка, а также здесь задерживали начальника нижегородского штаба Навального.

Если в III квартале Нижегородская область была в «красной группе», то в IV квартале региону удалось снизить напряженность и конфликтогенность, переместившись в «желтую группу».

После названной выше отставки губернатора, в октябре в Нижегородской области случились обыски и домашний арест у лидера фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Александра Бочкарева после представления областной прокуратуры с требованием лишить Бочкарева депутатских полномочий за участие в предпринимательской деятельности; отставка главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, находящегося под арестом по делу о получении взятки.

И самое главное — громкий арест вице-председателя заксобрания Олега Сорокина , которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сорокину не помогло даже личное поручительство экс-губернатора Валерия Шанцева — оно было оставлено судом без удовлетворения.

Потрясло всех и сложение полномочий и.о. руководителя нижегородского отделения «Единой России» Вадимом Булавиновым после сообщений о его задержании за нетрезвое вождение Алтайский край

В IV квартале в «красной группе», кроме выше названного Краснодарского края, оказался Алтайский край.

Так, в Барнауле жители собирали подписи Сбор против строительства торгового центра на площадке Сереброплавильного завода, положившего начало существованию города, а в октябре суд отстранил от должности управделами губернатора и правительства Алексея Белобородова , в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Среди конфликтов стоит отметить коррупционный скандал в краевом онкологическом диспансере, заместитель главврача которого обвиняется в получении взятки, а также признание Минюстом «иностранными агентами» краевой общественной просветительской организации в сфере охраны здоровья «Выбор» и общественного движения поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие». Башкортостан

Башкортостан (5-е место в четвертом квартале) запомнился приостановкой движения электротранспорта в Уфе из-за долгов перед энергетиками, задержанием вице-мэра Нефтекамска Владимира Алексиянца, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере, присуждением штрафа руководителю регионального отделения КПРФ Юниру Кутлугужину после его выступления на митинге за отставку Рустэма Хамитова , а также обысками в администрации Уфы в связи с возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении экс-начальника управления земельных и имущественных отношений Раиля Еникеева. Крым

В Свердловской области (5-е место по стране) Путин передал губернатору Евгению Куйвашеву пакет жалоб, к советнику главы свердловского Мингосимущества с обысками приходили следователи, а пикет против строительства Храма-на-воде и вовсе закончился задержанием его участника.

Кроме того, Евгении Чудновец не удалось стать кандидатом в губернаторы Свердловской области, а глава свердловского облизбиркома упрекнул Евгения Ройзмана в нежелании собирать подписи. Москва

Северная Осетия Среди конфликтов в Волгоградской области в III стоит отметить сход жителей Гумрака против установки щитов на шоссе Авиаторов, а также пикеты против сноса «Парка вдов» в Волгограде

В Осетии это время запомнилось многочисленными скандалами на выборах в парламент.

Так, «Коммунисты России» проводили всероссийскую голодовку из-за снятия с выборов в Северной Осетии, суд также снимал всех кандидатов от КПРФ из-за недостоверных деклараций о доходах.

Из-за этого «Коммунисты России» инициировали проведение в Северной Осетии митинга «За честные выборы», участие в котором приняли ЛДПР , Партия роста, «Альянс зеленых», «Яблоко» и «Патриоты России».

В итоге СМИ заявили, что выборы в парламент Северной Осетии стали самыми скандальными за последние 10 лет, а результаты выборов на двух участках в Северной Осетии признали недействительными. Челябинская область

Челябинская область — «желтая зона». Так, октябрь ознаменовался срывом начала отопительного сезона в Троицке Копейске , Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах.

Громким было задержание вице-мэра Златоуста Динара Араслангареева и начальника управления градостроительства и архитектуры Владимира Хомякова по подозрению в превышении должностных полномочий, а также арест главы «Речелстроя» по обвинению в хищении денег дольщиков. Томская область

В Томской области учащиеся кадетского корпуса объявляли голодовку из-за опарышей, а «Томскавтотранс» решил сократить персонал, что подтолкнуло работников к желанию бастовать. Московская область

Московскую область все это время сотрясали разного рода митинги: по поводу полигона «Кучино», против строительства «Сухого порта», в Лобне — против расширения логистического центра.

На пикет выходили защитники парка «Дубки», а жители Клина и вовсе перекрывали Ленинградское шоссе из-за отсутствия горячей воды в домах. Ростовская область

В Ростовской области: гуковские шахтеры жаловались Путину на местных чиновников, глава регионального «Газпрома» обвинил компанию коллеги по Заксобранию в краже муниципальных денег, конфликт худрука Ростовского театра Горького с труппой, который вышел на федеральный уровень и срыв строительства донских больниц. Астраханская область

В IV квартале Астраханская область запомнилась митингом против ликвидации электротранспорта, несанкционированной акцией работников астраханского трамвайно-троллейбусного парка в связи с массовыми увольнениями и пикетами многодетных матерей с требованием вернуть выплату регионального материнского капитала. Санкт-Петербург

В четвертом квартале город переместился в «желтую» группу, хотя в третьем был в «зеленой».

Карелия так же как и Санкт-Петербург из «зеленой» группы в третьем квартале переместилась в «желтую» в четвертом.

Кроме того, регион попал на 81-е место по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2017 года по данным РИА Рейтинг (116,9%) и был включен Фондом ЖКХ в десятку худших регионов по исполнению программы переселения граждан из ветхого жилья (29,6%).

Также стоит отметить отставку назначенного в сентябре министра экономического развития Карелии Дмитрия Матвиеца — третьего главы министерства за год