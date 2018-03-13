Озлобленный лесной енот атаковал лыжника

Прогуливавшийся по зимнему лесу лыжник увидел упитанного енота и решил заснять животное на видео. Он тихо комментировал происходящее, стараясь не испугать лесного обитателя. Тот факт, что енот совсем не боится человека, удивил мужчину, он даже предположил, что животное может быть ранено. Но ситуация внезапно вышла из-под контроля. Вероятно, зверёк был чем-то рассержен или расстроен. Подойдя к мужчине, енот неожиданно напал на него и укусил. Автор видео был ошарашен таким негостеприимством и изумился дерзости зверя. Так и осталось загадкой, что же послужило причиной агрессивности маленького хищника.