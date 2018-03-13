Секретный НИИ ушел от вопроса про «Новичка»

В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что именно в этом НИИ был создан нервно-паралитический газ «Новичок», передает «Интерфакс» . По данным британских властей, «Новичком» отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

В приемной гендиректора ГНИИОХТ агентству заявили, что на предприятии действует режим секретности, поэтому материалы СМИ институт не комментирует.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в британском парламенте заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. По словам премьера, расследование еще не завершено, в Лондоне не исключают, что вещество могло быть украдено из российских лабораторий.

О том, что «Новичок» был разработан в ГНИИОХТ, писал «Коммерсант». По данным издания, это вещество представляет собой бинарное химическое оружие, которое приводится в состояние готовности непосредственно перед применением. До этого «относительное безвредные» составные части вещества держат по отдельности. В сентябре 2017 года власти России сообщали о полном уничтожении российского химоружия.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь 4 марта были найдены на скамейке в одном из торговых центров города Солсбери. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в Британии в рамках сделки по обмену шпионами. СМИ писали, что ранее Скрипаль подавал заявление в британскую полицию, в котором рассказал об опасениях за свою жизнь.