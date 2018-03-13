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В РФ могут запретить трансгендерам менять пол в паспорте
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В России предложили запретить трансгендерам менять пол в паспорте 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В России предлагают законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах. Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции (есть в распоряжении RT) Съезда родителей России, который состоялся 10 марта в Москве. Саму резолюцию планируется направить в течение ближайших двух недель в администрацию президента и профильные ведомства. Как пояснила RT одна из организаторов Съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, отсутствие предлагаемого запрета может привести к увеличению числа желающих сменить пол россиян. И в перспективе это приведёт к подрыву традиционных ценностей среди жителей страны.
«Пол, полученный однажды — это определённый набор хромосом. И операцией по смене пола это не меняется. Например, если человек что-то себе отрезал, это не значит, что должен меняться пол в его паспорте. Человек через операцию просто меняет внешность, но не пол. Это обман, поскольку пол изменить невозможно. Наше государство не должно вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», — сказала Леткова.
Она добавила, что впоследствии проведение операции по смене пола с его сменой в паспорте способно фактически легализовать однополые браки.
В январе Минюст утвердил приказ Минздрава, в котором регламентируется порядок выдачи справки о смене пола.
Такую справку можно использовать для изменения пола в юридически значимых документах. Для получения справки нужно пройти специальную врачебную комиссию, состоящую из психиатра, сексолога и медицинского психолога.
При этом смена пола может произойти лишь спустя 1,5 года наблюдения у психиатра.
Ранее суд в США разрешил трансгендерам вступать в армию США с 2018 года.
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