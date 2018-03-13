Россияне предпочитают отдыхать в Испании самостоятельно

Российские туристы предпочитают отдыхать в Испании самостоятельно

Только 30% российских туристов предпочитают отдыхать в Испании по туристическим путевкам. Остальные 70% выбирают самостоятельный отдых — сообщает АТОР.

В целом за прошлый год количество ночевок туристов из России в стране составило около пяти миллионов, что на 18% выше показателя 2016 года.

Лидером по популярности среди россиян осталась Каталония, привлекшая почти 70% турпотока.

Эксперты отрасли отмечают, что эти цифры во многом носят условный характер, ведь билеты на регулярные рейсы приобретают в том числе и владельцы недвижимости в Испании, которых нельзя отнести к туристам.

Также данные включают и авиаперелеты организованных туристов, осуществленные регулярными, а не чартерными рейсами.