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Россияне предпочитают отдыхать в Испании самостоятельно
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Российские туристы предпочитают отдыхать в Испании самостоятельно 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Только 30% российских туристов предпочитают отдыхать в Испании по туристическим путевкам. Остальные 70% выбирают самостоятельный отдых — сообщает АТОР.
В целом за прошлый год количество ночевок туристов из России в стране составило около пяти миллионов, что на 18% выше показателя 2016 года.
Лидером по популярности среди россиян осталась Каталония, привлекшая почти 70% турпотока.
Эксперты отрасли отмечают, что эти цифры во многом носят условный характер, ведь билеты на регулярные рейсы приобретают в том числе и владельцы недвижимости в Испании, которых нельзя отнести к туристам.
Также данные включают и авиаперелеты организованных туристов, осуществленные регулярными, а не чартерными рейсами.
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