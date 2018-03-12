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Большинство россиян не соблюдают Великий пост
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Большинство россиян не соблюдают Великий пост 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: ТАСС
84% россиян не соблюдают Великий пост, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Лишь 14% проголосовавших постятся, чтобы подготовиться к празднованию Пасхи. Кроме того, 2% пользователей портала «постятся» всегда, так как являются вегетарианцами.
В опросе приняли участие 10999 человек.
Великий пост является центральным постом православной церкви, а его целью — подготовка к празднованию Пасхи. Во время Великого поста полностью запрещено употреблять в пищу масло и жареную пищу, разрешены лишь сырые и вареные продукты в зависимости от дня недели. В 2018 году Великий пост продлится с 19 февраля по 25 марта.
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