Большинство россиян не соблюдают Великий пост 

84% россиян не соблюдают Великий пост, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Лишь 14% проголосовавших постятся, чтобы подготовиться к празднованию Пасхи. Кроме того, 2% пользователей портала «постятся» всегда, так как являются вегетарианцами.
В опросе приняли участие 10999 человек.
Великий пост является центральным постом православной церкви, а его целью — подготовка к празднованию Пасхи. Во время Великого поста полностью запрещено употреблять в пищу масло и жареную пищу, разрешены лишь сырые и вареные продукты в зависимости от дня недели. В 2018 году Великий пост продлится с 19 февраля по 25 марта.