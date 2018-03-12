Большинство россиян не соблюдают Великий пост

84% россиян не соблюдают Великий пост, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Лишь 14% проголосовавших постятся, чтобы подготовиться к празднованию Пасхи. Кроме того, 2% пользователей портала «постятся» всегда, так как являются вегетарианцами.

В опросе приняли участие 10999 человек.