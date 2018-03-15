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В ЦИК не знают точного числа наблюдателей
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В ЦИК не знают точного числа наблюдателей 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский Центризбирком не знает точного числа российских наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат, которые будут работать на выборах президента, но рассчитывает на их массовое присутствие на всех участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На массовое присутствие наблюдателей на каждом участке мы рассчитываем. И вот есть прекрасная возможность стать наблюдателей через онлайн-трансляцию", — сказала Памфилова в ходе презентации информационного центра ЦИК, который будет работать в день выборов.
Она напомнила, что видеонаблюдение с трансляцией происходящего на участках в интернет будет организовано во всех регионах, где потенциально могут проголосовать в общей сложности 80% избирателей. Также видеокамеры впервые будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов. Также будет идти трансляция из информационного центра ЦИК, где будут отображаться данные о явке и предварительные итоги голосования.
Вместе с тем, отметила глава Центризбиркома, точного числа наблюдателей, которые придут непосредственно на участки, ЦИК, конечно, не знает.
"Все избирательные комиссии не знают, кто придет и в каком количестве, от каких партий. Это хорошо, это держит наших коллег в тонусе… Они готовы, что на любой из участков на территории России смогут прибыть заинтересованные наблюдатели", — добавила Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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