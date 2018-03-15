В ЦИК не знают точного числа наблюдателей

В Цике можно посмотреть, что происходит на любом избирательном участке. Стена из 184 мониторов установлена в атриуме. pic.twitter.com/j6nmI7etRw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 марта 2018 г. "На массовое присутствие наблюдателей на каждом участке мы рассчитываем. И вот есть прекрасная возможность стать наблюдателей через онлайн-трансляцию", — сказала Памфилова в ходе презентации информационного центра ЦИК, который будет работать в день выборов. Российский Центризбирком не знает точного числа российских наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат, которые будут работать на выборах президента, но рассчитывает на их массовое присутствие на всех участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Она напомнила, что видеонаблюдение с трансляцией происходящего на участках в интернет будет организовано во всех регионах, где потенциально могут проголосовать в общей сложности 80% избирателей. Также видеокамеры впервые будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов. Также будет идти трансляция из информационного центра ЦИК, где будут отображаться данные о явке и предварительные итоги голосования.