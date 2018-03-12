Оргазм в подарок

Вы знаете, я недавно зашла на сайт одно популярного торрент-трекера и увидела, что в топ раздач там в последние дни попал обучающий фильм о женском оргазме. На другом трекере — то же самое. И в прошлом году было все точно так же.

Просто каждый раз к 8 Марта мужчины, видимо, хотят-таки сделать приятное. Но в другие дни такие изыски их не интересуют.

Ну что ж, для начала неплохо. Ведь многие десятилетия женский праздник оставался глобальной несправедливостью. От мужчин он требовал утреннего завтрака, мытья посуды и веточки мимозы. А от женщин — приготовить праздничный обед, всем постирать, отутюжить «нарядную» одежду, саму себя привести в порядок и принимать поздравления.

Сколько помню женские коллективы — везде даже в 2010-х на 8 Марта случалась бешеная ажиотация. Праздник для женщины в итоге становился тяжелой обузой, которую она за две недели взваливала на себя во второй раз. Сначала — суетилась и готовилась к 23 Февраля, потом — к 8 Марта.

Несправедливость установилась и с подарками. В России мало пропорционально смешанных коллективов. Обычно на работе складывается преимущественно женский или абсолютно мужской состав, так как у нас есть чисто мужские профессии, но нет чисто женских — мужчины работают даже в детских садах. Более того, половая диспропорция имеется даже в школьных классах. Совершенно непонятно, почему, если мальчиков рождается больше, к 15 годам их в школах становится меньше. У нас ведь не Средневековье, чтобы они вымирали от инфекций. Тем не менее в любом классе, где я, например, училась, мальчиков было меньше. А в старших классах их становится совсем мало, потому что после девятого в техникумы и колледжи уходят в основном парни.

И получается, что почти всю свою жизнь наши мужчины получают на 23 Февраля хорошие подарки, ведь когда девочек и женщин в коллективе больше, они больше денег на эти подарки собирают.

Женщинам же в основном дарят приятную мелочь: открытки, бантики или номер для самодеятельности. Потому что когда на одного мужчину, как, например, среди учителей в школе, приходится 10 женщин, бедному сильному полу хорошие подарки просто не потянуть.

Более того, в России есть традиция шквального одаривания к 23 Февраля всех абсолютно мужчин. Задолго до праздника женщины начинают собирать презенты: гели для бритья, носки, кружки. В час Х они вручают эти маленькие радости всем родственникам и коллегам мужского пола. А потом они точно так же одаривают всех женщин мелочами на 8 Марта: полотенчики, кружки, резинки для волос. Потому что в России среди женщин так принято. А вот среди мужчин — нет. Никогда российские мужчины, приходя к кому-то в гости в марте, не несут знакомым женщинам кружевные носки, шампунь или лосьон для тела. И уж тем более не дарят презенты 23 Февраля другим мужчинам.

Женщины не снимают ролики о приевшихся дурацких подарках — им просто не дарят так много подарков. А мужчинам дарят. Только избалованные изобильным женским вниманием «защитники отечества», получающие каждый год на их праздник кучу приятных пустяков, могли снять и поддержать рекламный ролик, где женщину заставляют за носки в подарок рыть то ли яму, то ли могилу. Им мало, что все вокруг задаривают их годовыми запасами носков, галстуков и пен для бритья — теперь эти граждане, ни дня не служившие в армии и бесшумно убегающие при виде уличных хулиганов, хотят, чтобы им к 23 Февраля дарили смартфоны, компьютеры, игровые приставки. Что поделать — сильный пол…

Пристрастие россиян к этим безликим праздникам вообще достойно отдельного внимания. Почему в западных прогрессивных странах люди празднуют День матери и День отца, а у нас — какие-то сомнительные женские и мужские дни?

Чтобы тебя в США или Великобритании поздравили с женским днем, нужно как минимум родить и вырастить ребенка, ведь женский день — это День матери. У нас достаточно просто родиться.

Думаю, дело в том, что в то время, когда эти советские праздники устанавливались, в нашей стране вовсю шла борьба с институтом семьи. Вводился едва ли не свободный брак, который заключали и расторгали по пути в булочную. Поэтому когда в новом государстве возникла необходимость в новых праздниках, оно переняло у западных стран 8 Марта, а не День матери.

Кстати, по большому счету, тот и другой праздник придумали американки, причем примерно в одно и то же время. Первый митинг за равноправие женщин прошел в 1908 году в Нью-Йорке . А за год до этого День матери отметили в Филадельфии. В итоге уже через семь лет материнский праздник был объявлен в США общенациональным. А про 8 Марта американцы забыли.

Зато в царской России его отмечали. И самым известным и важным для страны 8-м Марта был праздник 1917 года — тогда на протестные демонстрации вышли работницы ряда крупных петроградских заводов. С этого дня началась февральская революция. Правда, с датами возникла путаница, потому что раньше международный женский день приходился на 23 февраля. Но современный День защитников отечества назначен отнюдь не в честь смелых ткачих, свергнувших монархию. Праздник придумали в честь дня, когда Германия предъявила Советам военный ультиматум, фронтовые полки массово сдавались в плен и выходили на братание, в результате чего Совнарком объявил тотальную мобилизацию. Собственно говоря, День Красной армии — это был день позора прежде всего. А еще сначала эту дату приурочили ко Дню Красного подарка — акции, во время которой людей почти в принудительной форме заставляли жертвовать деньги и ценности на армию. Фактически, это очень неприятный и кровожадный праздник.

Все в наших головах переменилось: день силы и решимости работниц Петрограда назвали днем слабого пола, а день, когда армия массово сдавалась, вдруг стал днем защитника. Хотя надо бы наоборот.

Мне кажется, что сегодня сама жизнь напоминает нам о нелепости распределения гендерных праздников и подарков. Например, к 23 февраля по телевизору показывали фильмы преимущественно про женские военные подвиги. Только навскидку могу вспомнить из программы того дня фильмы «А зори здесь тихие…», «Не покидай меня» (про женский отряд СМЕРШ), «Пришел солдат с фронта» (о восстановлении бабами послевоенной деревни), «Единичка» — о подвиге женщины-воспитательницы. Также показали кино о девушке-снайпере.

Наверное, это некоторая попытка компенсировать женщинам усилия и убытки, которые они несут от наступающих праздников, и задобрить их, потому что, откровенно говоря, все эти торжества держатся на готовности женщин их отмечать: покупать подарки, накрывать стол, надевать красивую одежду.

Знаете, несколько лет назад я пыталась подсчитать, во сколько обычной россиянке с традиционным сознанием обходится подготовка к 8 Марта. И была шокирована: стрижка, маникюр, новое платье, праздничный стол способны съесть 5-10 тыс. рублей, в зависимости от региона проживания женщины и ее достатка. Она тратит деньги, чтобы в этот день понравиться мужчине. Который в ответ, как правило, в лучшем случае приносит букет, порой даже — из гвоздик. Утром он в честь праздника может великодушно помыть посуду. Может даже два часа прогуляться с ребенком, пока жена готовит огромный обед. И на этом — все.

У некоторых, судя по запросам в интернете, на ночь запланирован для жен еще и праздничный секс. Но это уже — услуга опциональная. Большинство же женщин тратят время, силы и деньги, чтобы получить в ответ букет с открыткой и утренний завтрак. Символ борьбы за женские права на практике обернулся в день бесправия: прибирай, наряжайся, готовь, убирай — отличный праздник.

Неужели наши женщины, которых теперь по закону смело можно дома колотить, так продвинулись в борьбе за права, что считают нужным это отметить? Или 8 Марта, наоборот, актуально только для стран с отсталым положением женщин, которым постоянно надо напоминать о необходимости воевать за равноправие?

Мы ведь живем в достаточно патриархальной стране. В некоторых наших регионах все еще насильно выдают замуж, а девочкам делают обрезание. Такой консервативной традиционной стране как раз подходит в качестве праздника День матери. Но мы почему-то отмечаем 8 Марта.

А вот в других, более прогрессивных в смысле равноправия, странах женщины прекрасно без этой торжественной даты живут и отмечают вместо него День матери. Я много раз слышала в России вопросы: «А почему у нас не отмечают День матери?» Но никогда не встречала французов и американцев, которым очень бы недоставало 8 Марта. Американцы хоть и придумали этот праздник, но как-то без него уже вторую сотню лет справляются. Конечно, у американских женщин не все так просто с правами. Например, у них практически нет декретного отпуска. А у нас — есть. Однако он, во-первых, вряд ли имеет отношение к 8 Марта, а, во-вторых, в чем польза декретного отпуска, если женщин, как правило, стараются уволить с работы до родов, а тем, кто удержался, платят декретные по минимальному расчету, так как они часто работают за серую зарплату? Велико ли в таких обстоятельствах достижение в виде декретного отпуска? Может, куда лучше быть американкой, которая в силах накопить на пару лет декрета сама или нанять на зарплату няню?

Над американками сегодня принято шутить: мол, нашли на что время тратить, — борются с приставаниями боссов. Нашим женщинам, у которых полно проблем и целая раковина немытой посуды, просто не понять, что в стране, где никакое 8 Марта не празднуют, у женщин в смысле равенства осталось не так уж много проблем.

Они почти сравнялись с мужчинами в зарплатах, получили доступ к «мужским» профессиям и должностям, добились жесткого преследования насильников и свободны распоряжаться собственным телом.

Пожалуй, что у американских женщин действительно не осталось важных проблем, кроме отсутствия декретного отпуска и домогательств на работе. Почему они не требуют декрета, как в скандинавских странах, я не знаю — наверное, эта независимая нация предпочитает полагаться исключительно на себя. Но вот с борьбой по первому пункту у них все в порядке. Почему нам так смешно оттого, что эти женщины, мировые звезды, заговорили о приставаниях? Спросите любую тетю Нюру, которая сегодня закупает последние продукты для салатов на 8 Марта и вечером еще бежит после магазина на «химку», почему ее так смешит история про Харви Вайнштейна или Кевина Спейси . Нюра, поставив на землю продуктовые сумки и утерев со лба пот, скажет: «Можно подумать, им больше заняться нечем!»

В каком-то смысле да, нечем. И пускай выступления этих новоявленных защитниц сексуальной неприкосновенности порой экзальтированны. Пускай они ведут себя лицемерно, обвиняя лишь утративших влияние мужчин и боясь выступить против тех, кто сегодня дает им работу и деньги, зато борьба идет громкая и катится по всему миру. На днях в Лос-Анджелесе вручили «Оскара». Накануне церемонии там установили памятник Вайнштейну под названием «Диван для кастинга». Смешно, беззубо, инфантильно. Но это обсуждают миллиарды человек, потому что на этом диване ради шутки сфотографировались известнейшие люди планеты. А когда вручали «Оскар», ведущий пошутил снова про домогательства: сказал, что статуэтка «Оскара» — самый порядочный в Америке мужчина, который в любой ситуации руки держит при себе. И все, на этом «половой» вопрос на церемонии закончился. Однако этого хватило, чтобы проблему домогательств снова начали обсуждать во всем мире.

А в России ее больше не обсуждают — нашим женщинам сейчас не до того. Едва отойдя от праздничного забега с подарками на 23 Февраля, они лихорадочно делают стрижки, маникюр и салаты к 8 Марта. И пока смешные американки в своих вечерних платьях шумно жалуются на щипки за задницу, потому что пожаловаться больше, в общем-то, не на что, наши женщины костьми лягут ради вкусного обеда для мужа, который из всех женских прав принесет ей к празднику разве что гвоздичку.