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Скандал с благодатным огнем прокомментировали в РПЦ
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Скандал с благодатным огнем прокомментировали в РПЦ 

Рамблер 2 часа назад
В Русской православной церкви (РПЦ) заявления армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня назвали «попыткой скандализировать тему». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.
>> Священник раскрыл тайну Благодатного огня
Ранее Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, рассказал израильскому журналисту, что трижды видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и «ничего мистического в Благодатном огне нет».
«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — сказал Агоян.
Кипшидзе отметил, что у представителей РПЦ «вызывают большое разочарование» подобные заявления, сделанные именно тогда, «когда весь православный мир готовится к Пасхе».
Кипшидзе подчеркнул, что для православного мира схождение Благодатного огня «является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих».
«Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо», — сказал он.
По мнению представителя РПЦ, это может нарушить молитвенное состояние верующих, которые готовятся к Пасхе.
Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на богослужении, которое совершается ежегодно накануне празднования Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемонию транслируют в прямом эфире во многих странах мира. Благодатный огонь каждый год доставляют специальными авиарейсами в разные государства, в том числе и в Россию.
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