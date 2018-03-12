Скандал с благодатным огнем прокомментировали в РПЦ

Русской православной церкви (РПЦ) заявления армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня назвали «попыткой скандализировать тему». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — сказал Агоян. Ранее Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, рассказал израильскому журналисту, что трижды видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и «ничего мистического в Благодатном огне нет».

Кипшидзе отметил, что у представителей РПЦ «вызывают большое разочарование» подобные заявления, сделанные именно тогда, «когда весь православный мир готовится к Пасхе».

«Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо», — сказал он. Кипшидзе подчеркнул, что для православного мира схождение Благодатного огня «является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих».

По мнению представителя РПЦ, это может нарушить молитвенное состояние верующих, которые готовятся к Пасхе.

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на богослужении, которое совершается ежегодно накануне празднования Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемонию транслируют в прямом эфире во многих странах мира. Благодатный огонь каждый год доставляют специальными авиарейсами в разные государства, в том числе и в Россию.