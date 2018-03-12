Котенку не удалась подледная рыбалка

Кот решил поймать рыбу, но это оказалось непростой задачей, ведь добыча плавала в воде, покрытой льдом. Несмотря на усердие котенка, полакомиться рыбкой ему не удалось — лёд оказался слишком толстым. Но зато и сам кот не промок.