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На Первом канале прояснили ситуацию с Андреевой
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На Первом канале рассказали о работе ведущей Андреевой в программе «Время» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Екатерина Андреева продолжает вести программу "Время" на "орбитах" и появляется во всех зонах вещания Первого канала лишь с субботними выпусками, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель дирекции информационных программ телеканала Кирилл Клейменов, добавив, что будет продолжать вести телепрограмму в будние дни.
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Некоторые телезрители в праздничные выходные обратили внимание на то, что субботнюю программу "Время", которая транслировалась, в том числе, и на Москву, вела Екатерина Андреева, после запуска новой студии телепрограммы переставшая вести ее для европейской части России. Некоторые интернет-пользователи расценили это как возвращение Андреевой.
"Мы выдерживаем то, о чем мы говорили: Екатерина Андреева работает на Дальний Восток и Сибирские регионы в будние дни, и в выходные, и в праздничные, в том числе, и на Москву тоже", — сказал Клейменов.
Он добавил, что продолжает вести программу "Время" для европейской части России в будние дни.
"Работаю в будние дни я", — пояснил Клейменов.
Дирекция общественных связей Первого канала 19 февраля сообщила, что телепрограмма "Время", отметившая в этом году свой 50-й юбилей, начинает выходить из новой студии, оснащённой современными технологиями. Первые после реновации выпуски программы "Время", выходящие на европейскую "орбиту", будет вести шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который был ответственным за запуск новых технологий. На Первом канале уточнили, что телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также будут выходить в эфир с субботними выпусками программы во всех зонах вещания Первого канала.
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