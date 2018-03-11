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Ростуризм откроет офисы в 23 странах
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Ростуризм откроет почти 50 национальных турофисов в 23 странах 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство по туризму откроет почти 50 национальных турофисов в 23 странах в 2018 году, сообщает Nation News. Как отметил глава ведомства Олег Сафонов, это будет способствовать продвижению отечественного турпродукта.
По словам чиновника, повышение такой информированности на мировом и внутреннем рынках — одна из главных задач новой федеральной целевой программы, с помощью которой будут развивать въездной туризм и увеличивать поток иностранных туристов в России.
Первый новый офис заработал в Берлине в начале марта.
Ранее ФАН сообщало, что в Лейпциге появится офис для туристов Visit Petersburg.
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