Ростуризм откроет офисы в 23 странах

Федеральное агентство по туризму откроет почти 50 национальных турофисов в 23 странах в 2018 году, сообщает Nation News. Как отметил глава ведомства Олег Сафонов, это будет способствовать продвижению отечественного турпродукта.
По словам чиновника, повышение такой информированности на мировом и внутреннем рынках — одна из главных задач новой федеральной целевой программы, с помощью которой будут развивать въездной туризм и увеличивать поток иностранных туристов в России.
Первый новый офис заработал в Берлине в начале марта.
Ранее ФАН сообщало, что в Лейпциге появится офис для туристов Visit Petersburg.