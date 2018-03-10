В Риге прошёл «марш с барабанами» в защиту русских школ

Очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения прошла в Риге , передаёт mixnews.lv. Как заявил во время своего выступления сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов , поучаствовавать в шествии пришли более 5 тыс. человек.

Сообщается, что участники собрались у посольства Франции и прошли мимо здания Латвийской национальной оперы к «Дому ЕС» на бульваре Аспазияс, около которого и состоялся митинг. Люди били в барабаны, держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.

24 февраля в митинге в защиту русских школ в центре Риги приняли участие более трёх тысяч человек.

8 февраля сейм Латвии одобрил поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.