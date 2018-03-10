Ещё
«Идиоты»: Ахеджакова об украинских властях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ахеджакова разочаровалась в Украине 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала украинские власти из-за попадания своей подруги Алисы Фрейндлих в «черный список» минкульта Украины и базу данных сайта «Миротворец».
Ахеджакова назвала представителей украинских властей «дураками» и «идиотами» за то, что они «лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить», сообщает издание «Актуальные комментарии».
«Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», –сказала она.
Ранее сообщалось, что Алиса Фрейндлих, Александр Буйнов и Лариса Долина попали в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Напомним, Лия Ахеджакова публично извинялась перед украинцами за, по ее мнению, нелегитимный референдум в Крыму. Фраза «простите нас, украинцы» стала поводом для сетевого фольклора.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Историк рассказал о доказательствах смерти Гитлера Врио губернатора Самарской области назвал актера Ефремова «грубияном» Захарова рассказала о своем редком таланте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США309
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа232
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»236
Россияне раскритиковали ремонт Киркорова93
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»826
Видео
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Оружие Армия
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение