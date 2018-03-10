«Идиоты»: Ахеджакова об украинских властях

Ахеджакова разочаровалась в Украине

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала украинские власти из-за попадания своей подруги Алисы Фрейндлих в «черный список» минкульта Украины и базу данных сайта «Миротворец».

«Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», –сказала она. Ахеджакова назвала представителей украинских властей «дураками» и «идиотами» за то, что они «лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить», сообщает издание «Актуальные комментарии».

Напомним, Лия Ахеджакова публично извинялась перед украинцами за, по ее мнению, нелегитимный референдум в Крыму. Фраза «простите нас, украинцы» стала поводом для сетевого фольклора.